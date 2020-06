Prefeitura assina termo para reabertura de shoppings em São Paulo

Seguindo o processo de reabertura da economia na cidade de São Paulo, a prefeitura assinou no fim da tarde desta quarta-feira (10) o termo que estabelece as regras de funcionamento dos shoppings centers. Os espaços voltam a receber o público com restrições a partir de quinta (11).

Os shoppings deverão escolher entre dois horários para funcionar: ou das 6h às 10h, ou das 16h às 20h. Todas as lojas deverão respeitar a escolha, por parte da administração de cada espaço, do período para abertura.

Veja também:

Maia acha possível aumentar novas parcelas do auxílio emergencial para R$ 600

Avenida Paulista terá ‘rodízio’ de manifestações pró e contra Bolsonaro

As regras de higiene e cuidados para impedir o avanço da covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) – serão as mesmas das aplicadas ao comércio de rua, que voltou a funcionar nesta quarta. Serão reforçadas medidas de higiene e orientação dos clientes e colaboradores.

O atendimento deve ser limitado, com distanciamento entre as pessoas e fornecimento de álcool gel para funcionários e clientes. O uso de máscara é obrigatório, seguindo lei estadual.

Até o momento, a Prefeitura de São Paulo já recebeu 110 propostas de protocolos de reabertura de diferentes setores comerciais. Desses documentos, 60 são de casos que se encaixam na fase 2 (Laranja), que a capital paulista ocupa no Plano São Paulo. Outras 50 são de entidades das demais fases.