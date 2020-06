Após superlotação, São Paulo tem 92% da frota de ônibus em circulação

Depois que o Ministério Público recomendou que a prefeitura de São Paulo retomasse a operação total de ônibus, a capital tem, na manhã desta quarta-feira (10), mais 1.705 veículos em circulação.

Agora, para ajudar a medida de evitar a superlotação em plena quarentena do novo coronavírus, operam 11.828 ônibus, o equivalente a 92% da frota.

Nesta terça-feira , a capital registrava superlotação, com apenas 70% de veículos nas ruas. É o terceiro aumento da frota nesta semana.

A SPTrans informou que vai responder à determinação do Ministério Público dentro do prazo de 48 horas.

Trens

Sobre a retomada dos trens, a Secretária Estadual de Transportes afirma que a medida será acatada a partir de segunda-feira (15), com 100% dos trens do metrô e da CPTM em circulação.

Nesta quarta, a operação segue monitorada para ajustes de acordo com a demanda de passageiros. Em algumas a capacidade está ampliada, como as linhas 3-Vermelha e 11-Coral, que atualmente operam com 90% da capacidade.