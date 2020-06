Governador do Pará, Helder Barbalho é alvo de operação sobre compra de respiradores

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), é alvo de uma operação da Polícia Federal que cumpre 23 mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (10).

A Operação Para Bellum investiga a compra de respiradores pulmonares pelo governo do Pará mediante contrato sem licitação, o que teria sido possível pela situação de calamidade pública.

A PF apura fraude na compra de respiradores pulmonares pelo Governo do Estado do Pará. O contrato se deu por dispensa de licitação, justificada pelo período de calamidade pública em virtude da pandemia, e custou R$ 50,4 milhões aos cofres públicos.

De acordo com a PF, desse total, metade do pagamento foi feito à empresa fornecedora dos equipamentos de forma antecipada. Os respiradores tiveram grande atraso na entrega, eram de modelo diferente do contratado e não serviam para o tratamento da covid-19. Por conta disso, acabaram sendo devolvidos.

Veja também:

Comércio volta a funcionar em São Paulo nesta quarta com limite de 4 horas

Após superlotação, São Paulo tem 92% da frota de ônibus em circulação

A operação conta com a participação de aproximadamente 130 Policiais Federais, e com o apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal do Brasil.

São cumpridos23 mandados de busca e apreensão nos estados do Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal, em cumprimento à determinação do STF (Superior Tribunal de Justiça). Os alvos das buscas são pessoas físicas e jurídicas suspeitas de terem participação nas fraudes, como servidores públicos estaduais e sócios da empresa investigada.

As buscas foram realizadas nas residências dos investigados, em empresas e, também, no Palácio dos Despachos (sede do Governo do Pará), e nas Secretarias de Estado de Saúde, Fazenda e Casa Civil do Estado do Pará.

Os crimes sob investigação são de fraude à licitação, falsidade documental e ideológica; corrupção ativa e passiva; prevaricação e lavagem de dinheiro.