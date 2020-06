Enem: MEC vai fazer consulta com estudantes sobre nova data das provas

O MEC pretende realizar uma consulta aos estudantes inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino) para decidir quando serão realizadas as provas deste ano, adiadas em função do isolamento necessário no combate à pandemia de coronavírus.

A consulta deve iniciar no dia 20 de junho e todos os inscritos poderão participar. “ Cada um poderá votar individualmente na Página do Participante”, disse o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Ao todo, 6,1 milhões de estudantes se inscreveram para participar do Enem 2020. Desse total, 4,8 milhões obtiveram a gratuidade na taxa de inscrição.

Na próxima sexta-feira, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) deve publicar o resultado das solicitações de atendimento especializado.