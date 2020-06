Covid-19: com isolamento em 50%, SP pode ter 20 mil mortos até julho

O Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo divulgou nova estimativa para a progressão dos óbitos por covid-19 no Estado. Segundo o coordenador do grupo, Carlos Carvalho, a previsão para o fim de junho fica entre 16 mil e 22 mil.

“A perspectiva é de que chegaremos ao final deste mês na faixa de 20 mil óbitos com taxa de isolamento média de 50%”, informa Carvalho.

Até esta quarta-feira (10), São Paulo registrou 9.862 mortes em decorrência de infecção pelo novo coronavírus, o Sars-CoV-2. O total de casos já chega a 156.313.

A expectativa é que esse último dado salte para 200 mil até 28 de junho, podendo variar entre 190 mil e 264 mil. "Isso se a população do estado se mantiver com pelo menos 50% de isolamento social”, reitera.