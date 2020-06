Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta quarta, 10 de junho

O dólar acompanhou o mercado estrangeiro e abriu a quarta-feira (10) em alta. Em medição feita às 9h38, o dólar comercial teve variação de 1,05%, sendo vendido a R$ 4,87. O dólar turismo está estável, com o valor a R$ 5,14.

Leia mais:

Lotofácil 1978: que horas sai o resultado desta quarta, 10 de junho

Mega-Sena 2269: que horas sai o resultado do sorteio desta quarta, 10 de junho

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,20. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 5,41.

A moeda opera em desvalorização em expectativa pela entrevista do presidente do Federal Reserve a partir das 15h desta quarta, com projeções para os juros em 2020. Lembrando que o índice de inflação para o consumidor norte-americano caiu 0,1%, pior que o esperado para o período entre abril e maio.