Corpus Christi : Santuário de Aparecida vai celebrar missa de portas fechadas com transmissão pela Internet

Sem realizar uma missa com público desde março, o Santuário Nacional de Aparecida vai celebrar nesta quinta-feira (11) uma das datas mais importantes do calendário católico, o Corpus Christi, sem a presença de fiéis em função do isolamento social.

Em 2019, o Santuário de Aparecida recebeu 50 mil pessoas na mesma data.

Nesta quinta-feira, o Corpus Christi será marcado por uma missa fechada a partir das 9h e de uma procissão eucarística na área externa da Basílica, área também com acesso proibido.

A missa será celebrada pelo arcebispo Dom Orlando Brandes será transmitida pela Internet e pela TV.