Com faca e bíblia nas mãos, homem invade sede da Globo no Rio e faz repórter como refém

Com uma faca e um bíblia nas mãos e gritando ‘Globolixo’, um homem invadiu nesta quarta-feira a sede da Globo no Rio de Janeiro e fez a jornalista Marina Araújo como refém. Ele pedia para conversar com a jornalista Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional.

O Diretor de Jornalismo da emissora, Ali Kemel, conduziu pessoalmente as negociações para libertar a jornalista. A polícia também foi acionada.

Segundo repórter da Band News, ao ser notificada Renata Vasconcelos apareceu no local e o homem largou a faca e libertou a refém.

