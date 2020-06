Bombeiro é preso acusado de ocultar provas do caso Marielle Franco

Agentes do Ministério Público do Rio, da Corregedoria do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil prenderam na manhã nesta quarta-feira (10), mais um acusado de obstruir as investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O bombeiro Maxwell Simões Correa teria atrapalhado "de maneira deliberada" as investigações. Ele se soma a outras quatro pessoas já encarceradas pelo mesmo motivo.

Segundo as investigações, no dia 13 de março de 2019, um dia depois das prisões dos ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, supostos autores dos crimes, Maxwell e os outros quatro ajudaram a ocultar armas de fogo e acessórios que pertenciam a Lessa. Os objetos, que seriam pistas cruciais para a apuração do caso, estavam armazenados em um apartamento no bairro do Pechincha, zona oeste do Rio, utilizado pelo ex-policial, e também em locais ainda desconhecidos.

Segundo o Ministério Público, Maxwell cedeu um veículo, entre os dias 13 e 14 de março de 2019, para Lessa guardar seu vasto arsenal bélico – que depois seria descartado em alto mar.

A operação cumpre ao todo 10 mandados de busca e apreensão a aos outros quatro investigados, presos durante a operação Submersus: Elaine Pereira Figueiredo Lessa, esposa de Ronnie; Bruno Pereira Figueiredo, cunhado de Ronnie; José Marcio Mantovano e Josinaldo Lucas Freitas. Um PM, ainda não identificado, também é alvo.

Ao jornal O Globo, o delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, titular do DGHPP (Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa), disse que espera prender ainda neste ano os mandantes do assassinato da vereadora.

"Estamos trabalhando sem descanso para prender os mandantes desse crime. Ao longo dessa investigação já prendemos mais de 65 pessoas, apreendemos dezenas de armas e já existem diversas investigações que se desdobraram. Acreditamos que iremos solicitar esse caso ainda neste ano", afirmou.