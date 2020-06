Bancos estarão fechados nesta quinta-feira em todo Brasil

Os bancos brasileiros não vão oferecer atendimento nas agências amanhã, data dedicada a Corpus Christi, de acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Não haverá atendimento, inclusive, nos locais que implementaram alguma forma de antecipação do feriado de Corpus Christi em virtude do combate à pandemia, como é o caso da cidade de São Paulo.

A decisão está em linha com o comunicado do Banco Central nº 35.690, de 19 de maio de 2020, que manteve o cronograma de feriados. mesmo com as mudanças no calendário de algumas localidades que anteciparam as folgas.

Sem atendimento bancário, serão prorrogados para sexta-feira, dia 12, todos os vencimentos de contas, incluindo os boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências. A Febraban lembra ainda que os caixas eletrônicos, aplicativos de celular e internet estarão disponíveis.