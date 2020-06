Estado de SP tem novo recorde de registro de mortes por coronavírus

Em dia de balanço da primeira quinzena do Plano São Paulo, que detalha o programa de reabertura econômica durante a quarentena pelo novo coronavírus, o estado teve novo recorde de registro diário de mortes relacionadas à pandemia: 340 pessoas perderam a vida pela covid-19, doença provocada pelo vírus.

O total de mortos no estado chegou a 9.862, enquanto que o número de casos confirmados é de 156.316 nas últimas 24 horas. Na terça-feira, esse índice era de 15o.138.

Ocupação das UTIs

A taxa de ocupação de leitos nas UTIs, um dos guias para determinar as etapas de de reabertura em cada região do estado, está em 69,1% no geral. Na Grande São Paulo, que deixou a faixa vermelha da quarentena e vai poder reabrir parte da economia a partir do próximo dia 15, tem índice de 76,6%.