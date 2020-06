Previsão do tempo: calor e ar seco começam a voltar a São Paulo

Nos próximos dias, o paulistano pode esperar uma melhora no tempo à medida que o sol começa a voltar a brilhar no céu de São Paulo. Por outro lado, os índices de umidade entram em declínio principalmente no período das tardes, a partir da segunda metade da semana.



LEIA MAIS:

Farmácias agora recebem denúncias de violência doméstica

OMS esclarece fala sobre transmissão e explica diferença entre assintomáticos e pré-sintomáticos

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital.

Nesta quarta-feira (10), a cidade deve apresentar sol em algumas aparições mais intensas, alternando com períodos mais nublados. As temperaturas continuam em elevação, com termômetros variando entre mínimas de 17ºC e máximas que podem chegar aos 28ºC.

Não há condição de chuva para a Grande São Paulo, de acordo com o CGE.