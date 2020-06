Ônibus seguem desrespeitando lotação máxima em São Paulo nesta terça

Os flagrantes de ônibus lotados na cidade de São Paulo continuam nesta terça-feira (9), segundo dia útil após medida que só permite a circulação de coletivos municipais com lotação máxima de passageiros sentados.

Às 16h, condutores e cobradores do sistema farão uma manifestação em terminais da capital paulista contra a superlotação dos veículos em meio à pandemia de covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). A demanda do Sindmotoristas (sindicato da categoria) é que a prefeitura autorize o retorno de 100% da frota de ônibus nas ruas.

Desde segunda-feira (9), a SPTrans determinou o funcionamento de 9.178 coletivos na cidade de São Paulo, o equivalente a 71,62% do total de coletivos disponíveis antes do início da quarentena. Se o pedido do sindicato por atendido, a capital paulista teria 12,8 mil ônibus em circulação.

Veja flagrantes de ônibus lotados, enviados por ouvintes da rádio BandNews FM:

No 2º dia útil de validade da determinação para ônibus circularem, em São Paulo, apenas com passageiros sentados, ouvintes da BandNews FM registram os coletivos lotados e fora da norma da Secretaria municipal de Mobilidade e Transportes. (Foto: Nilson Lana/Linha 609F-10, às 5h) pic.twitter.com/aeQ7KLA9j5 — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) June 9, 2020