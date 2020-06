Brasil tem 1.272 mortes por covid-19 nas últimas 24h

O Brasil registrou 1.272 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, chegando a 38.406 óbitos desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A entidade começou a compilar os dados após mudanças na divulgação do Ministério da Saúde.

Já o número de casos aumentou 32.091, totalizando 739.503 contaminações no país desde o início da crise sanitária da Covid-19. Os dados mostram uma taxa de letalidade de 5,9%, com 18,3 mortes a cada 100 mil habitantes.

O estado de São Paulo continua com o maior número absoluto de casos — com 150.138 infeções e 9.522 óbitos — seguido pelo Rio de Janeiro (72.979 contaminações e 6.928 mortes) e Ceará (68.384 casos e 4.309).

A maior taxa de letalidade, entretanto, fica no Rio de Janeiro, com 9,5%. Em segunda posição fica Pernambuco, com um índice de 8,4% — o Estado 41.010 contaminações e 3.453 falecimentos.

Dados liberados

Nesta terça-feira (9), o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, obrigou o governo federal a atualizar sua plataforma oficial de divulgação de dados relativos à covid-19.

O site, que teve sua divulgação atrasada em várias horas na última semana, chegou a sair do ar durante o fim de semana. A decisão do STF impôs que o governo divulgasse a íntegra dos dados, não apenas dados relativos a curados e casos totais.