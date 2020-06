Já fez a declaração do Imposto de Renda? Prazo termina no dia 30

Termina no próximo dia 30 o prazo para os contribuintes entregarem a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2019.

A menos de um mês do final do prazo, pouco mais de 17 milhões dos 32 milhões de contribuintes enviaram a declaração do IRPF para a Receita Federal.

Devem declarar todos os contribuintes que tiveram no ano passado rendimentos superiores a R$ 28.559,70 ou receberam mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte.

O programa para enviar a declaração pode ser baixado do site da Receita Federal.

1º Lote

Pela primeira vez na história da Receita Federal, o primeiro lote de restituição do IRPF foi pago antes do término do prazo de entrega da declaração. O primeiro lote foi pago no final de maio.

Isso ocorreu porque o prazo final para entrega, que era em abril, foi prorrogado para 30 de junho em virtude da pandemia de coronavírus e a Receita optou antecipar o calendário de restituição para conter a crise financeira.

O segundo lote do IRPF deve ser pago a partir de 30 de junho.