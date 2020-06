Interino da Saúde diz que dados da covid-19 'não diziam nada ao país'

O general Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, voltou a justificar a confusão relacionada a mudanças nos boletins diários da covid-19. Nesta terça-feira (9), o ministro afirmou que os dados estavam sendo divulgados de forma que "não dizia nada aos gestores e ao nosso país".

"Eu estava somando contas que não existem, que não eram somáveis", alegou o chefe da pasta. "

"Se não olharmos para a data do óbito, o gestor não consegue entender o que está acontecendo na sua cidade, não consegue ter medidas para corrigir".

Após pressão do presidente Jair Bolsonaro, que exigiu divulgação em horário mais tardio na semana passada e, depois, cobrou óbitos abaixo da marca dos mil por dia, o Ministério da Saúde está planejando uma nova forma de apresentar os dados da covid-19.

A ideia é destacar óbitos ocorridos num dia anterior, mas registrados com atraso, dos óbitos ocorridos e registrados no mesmo dia. Antes, a pasta dava maior destaque para a soma de vítimas do dia com casos de outras datas.

Pazuello garantiu que a divulgação dos dados não deixará de ocorrer. "Não existe como reduzir ou limitar número de óbitos."

Nesta terça-feira (9), o Supremo Tribunal Federal exigiu a divulgação integral dos números de infectados e mortos pela covid-19, após um fim de semana de instabilidade e ausência de números na plataforma oficial do governo.