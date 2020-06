Gol retoma nesta quarta-feira cinco rotas saindo de Congonhas

A Gol Linhas Aéreas retoma, a partir de amanhã, cinco rotas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo: para Belo Horizonte (Confins); Curitiba e Porto Alegre, da região Sul; e Recife e Salvador, do Nordeste. Essas opções se juntam aos destinos Santos Dumont (ponte aérea/Rio) e Brasília, que voltaram no final de maio.

Todos os trechos terão horários e frequências que atendem ao público em geral e corporativo, durante a semana e aos domingos. É solicitada a todos os viajantes a utilização de máscaras nos voos em operação da companhia.

Medidas extraordinárias de atendimento também foram adotadas nos aeroportos, como técnicas de distanciamento social, desligamento de totens e uso de adesivos para demarcar a distância mínima durante o processo de embarque e também a bordo e o fechamento da sala vip dos aeroportos.

A aérea informa que ajustes pontuais poderão ocorrer em caso de novas exigências regulatórias.