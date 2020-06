Estudo mostra que medicamento antiviral previne avanço da covid-19 em macacos

Um estudo publicado pela revista médica Nature nesta terça-feira mostrou que o uso do antiviral remdesivir conseguiu prevenir o avanço do processo de infecção pulmonar em macacos infectados pelo coronavírus.

De acordo com a publicação, 12 animais foram infectados e 6 deles iniciaram imediatamente tratamento com o remdesivir. Os macacos que receberam tratamento não apresentaram sinais da doença e tiveram danos reduzidos nos pulmões durante todo o ciclo do vírus.

Os testes em humanos já foram iniciados e mostram, inicialmente, que pacientes medicados se recuperaram mais rapidamente da covid-19 do que o habitual.

Ainda não há prazo para finalização do estudo em humanos, e embora o medicamento não ser vendido comercialmente, foi liberado para uso em pacientes graves em países como Estados Unidos e Coreia do Sul.