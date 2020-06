Dupla Sena 2089: veja os números sorteados nesta terça, 9 de junho

A Dupla Sena paga R$ 3,9 milhões nesta terça-feira (8) para quem acertar o primeiro sorteio do concurso 2.089.

Os números da Dupla Sena 2.089, desta terça, são:

Sorteio 1:

18 – 19 – 22 – 33 – 34 – 36

Sorteio 2:

03 – 15 – 17 – 22 – 41 – 48

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior, de sábado (6), ninguém levou o prêmio principal no primeiro sorteio e nem no segundo. No entanto, 14 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 15 no segundo. Eles levaram, respectivamente, R$ 5,2 mil e R$ 4,2 mil.

