Mortes confirmadas e suspeitas de covid-19 por distrito de São Paulo

A cidade de São Paulo tem 9.341 mortes confirmadas ou suspeitas de covid-19. Um levantamento, que considera 8.856 desses óbitos, evidencia as regiões com maior número de vítimas (ou possíveis vítimas, que aguardam confirmação de testes) pela doença, causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

De acordo com a Secretaria da Saúde da capital paulista, os distritos de Brasilândia, na zona norte, e Sapopemba, na zona leste, são os mais atingidos, com 247 óbitos no primeiro, e 245 no segundo. Veja lista completa, em ordem decrescente e ordem alfabética, ao fim da reportagem.

Veja também:

São Paulo não corre mais risco de colapso no sistema de saúde, diz secretário

Ônibus seguem desrespeitando lotação máxima em São Paulo nesta terça

Outros cinco bairros que contabilizaram mais mortes na cidade são da zona sul: Grajaú (215), Jardim Ângela (197), Capão Redondo (197), Jardim São Luis (195) e Cidade Ademar (193).

No total, 34 dos 96 distritos de São Paulo possuem ao menos 100 mortos com confirmação ou suspeita de covid-19. A região de Marsilac, no extremo sul, é a menos afetada, com sete óbitos. Para elaboração do levantamento, a prefeitura levantou dados de até 5 de junho, considerando as vítimas cujos distritos puderam ser identificados.

Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Óbitos confirmados e suspeitos de covid-19 em São Paulo por distrito (ordem decrescente)

Brasilândia – 247 Sapopemba – 245 Grajaú – 215 Jardim Ângela – 197 Capão Redondo – 197 Jardim São Luís – 195 Cidade Ademar – 193 Tremembé – 177 Sacomã – 177 Itaquera – 164 Jabaquara – 160 Cachoeirinha – 156 Cidade Tiradentes – 156 Freguesia do Ó – 154 Cidade Dutra – 137 Itaim Paulista – 136 São Mateus – 133 Lajeado – 127 Pirituba – 126 Cangaíba – 126 Jardim Helena – 122 Jaraguá – 117 Vila Medeiros – 117 Iguatemi – 116 Artur Alvim – 114 São Lucas – 111 Vila Jacuí – 108 Campo Limpo – 107 Vila Curuçá – 105 Santana – 104 Penha – 104 Saúde – 102 Vila Prudente – 100 Cursino – 100 José Bonifácio – 99 Vila Mariana – 97 Vila Maria – 96 Guaianases – 96 Parelheiros – 96 Mandaqui – 95 Cidade Líder – 95 Ipiranga – 95 Ermelino Matarazzo – 93 São Miguel – 92 Limão – 91 Vila Matilde – 91 Casa Verde – 90 Água Rasa – 89 Tatuapé – 86 Vila Formosa – 85 Rio Pequeno – 84 Carrão – 82 Santa Cecília – 81 Mooca – 81 Ponte Rasa – 79 Tucuruvi – 78 São Rafael – 76 Itaim Bibi – 75 Campo Belo – 75 Pedreira – 75 Perdizes – 74 Vila Andrade – 71 Raposo Tavares – 70 Aricanduva – 70 Campo Grande – 70 Perus – 66 São Domingos – 65 Jaçana – 65 Liberdade – 63 Santo Amaro – 60 República – 57 Jardim Paulista – 55 Lapa – 54 Belém – 54 Parque do Carmo – 53 Vila Sônia – 52 Vila Guilherme – 51 Moema – 50 Consolação – 48 Pinheiros – 45 Jaguaré – 40 Alto de Pinheiros – 39 Brás – 38 Butantã – 34 Morumbi – 33 Cambuci – 33 Bom Retiro – 32 Bela Vista – 32 Anhanguera – 31 Socorro – 26 Sé – 25 Pari – 24 Vila Leopoldina – 23 Barra Funda – 15 Jaguara – 14 Marsilac – 7

Óbitos confirmados e suspeitos de covid-19 em São Paulo por distrito (ordem alfabética)

• Água Rasa – 89

• Alto de Pinheiros – 39

• Anhanguera – 31

• Aricanduva – 70

• Artur Alvim – 114

• Barra Funda – 15

• Bela Vista – 32

• Belém – 54

• Bom Retiro – 32

• Brás – 38

• Brasilândia – 247

• Butantã – 34

• Cachoeirinha – 156

• Cambuci – 33

• Campo Belo – 75

• Campo Grande – 70

• Campo Limpo – 107

• Cangaíba – 126

• Capão Redondo – 197

• Carrão – 82

• Casa Verde – 90

• Cidade Ademar – 193

• Cidade Dutra – 137

• Cidade Líder – 95

• Cidade Tiradentes – 156

• Consolação – 48

• Cursino – 100

• Ermelino Matarazzo – 93

• Freguesia do Ó – 154

• Grajaú – 215

• Guaianases – 96

• Iguatemi – 116

• Ipiranga – 95

• Itaim Bibi – 75

• Itaim Paulista – 136

• Itaquera – 164

• Jabaquara – 160

• Jaçana – 65

• Jaguara – 14

• Jaguaré – 40

• Jaraguá – 117

• Jardim Ângela – 197

• Jardim Helena – 122

• Jardim Paulista – 55

• Jardim São Luís – 195

• José Bonifácio – 99

• Lajeado – 127

• Lapa – 54

• Liberdade – 63

• Limão – 91

• Mandaqui – 95

• Marsilac – 7

• Moema – 50

• Mooca – 81

• Morumbi – 33

• Parelheiros – 96

• Pari – 24

• Parque do Carmo – 53

• Pedreira – 75

• Penha – 104

• Perdizes – 74

• Perus – 66

• Pinheiros – 45

• Pirituba – 126

• Ponte Rasa – 79

• Raposo Tavares – 70

• República – 57

• Rio Pequeno – 84

• Sacomã – 177

• Santa Cecília – 81

• Santana – 104

• Santo Amaro – 60

• São Domingos – 65

• São Lucas – 111

• São Mateus – 133

• São Miguel – 92

• São Rafael – 76

• Sapopemba – 245

• Saúde – 102

• Sé – 25

• Socorro – 26

• Tatuapé – 86

• Tremembé – 177

• Tucuruvi – 78

• Vila Andrade – 71

• Vila Curuçá – 105

• Vila Formosa – 85

• Vila Guilherme – 51

• Vila Jacuí – 108

• Vila Leopoldina – 23

• Vila Maria – 96

• Vila Mariana – 97

• Vila Matilde – 91

• Vila Medeiros – 117

• Vila Prudente – 100

• Vila Sônia – 52