Comércio na cidade de São Paulo reabre a partir de quarta

O comércio de rua e as imobiliárias em São Paulo poderão reabrir com restrições a partir desta quarta-feira (10). Já o retorno do funcionamento dos shoppings será possível a partir de quinta-feira (11).

Segundo antecipado com exclusividade pela repórter Bruna Barboza, da Rádio Bandeirantes, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), fará ainda nesta terça-feira (9) o anúncio da aprovação dos protocolos de segurança e higiene para os dois setores. Neste momento, as equipes de Vigilância Sanitária do município acertam os últimos detalhes das regras com base nos documentos enviados.

Com relação aos horários de funcionamento, a tendência é que lojas de rua fiquem abertas apenas entre 11h e 15h. Já os shoppings devem receber o público das 16h às 20h. A fiscalização quanto ao fluxo de consumidores será de responsabilidade dos próprios segmentos – eles devem receber apenas 20% da capacidade.

A publicação do decreto que autoriza a reabertura destes serviços, porém, não significa que eles voltarão a funcionar no primeiro dia de liberação. Isso porque nem todos os estabelecimentos estão preparados para retomar as atividades com as restrições, e deverão se adaptar antes de abrir as portas ao público.

Fontes ligadas ao prefeito afirmam que Covas está confiante em um avanço para a terceira fase ainda neste mês.