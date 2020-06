São Paulo coloca 784 ônibus em circulação com flexibilização da quarentena

A SPTrans determinou que, a partir desta segunda-feira (8), 784 ônibus sejam colocados a mais em circulação na cidade de São Paulo. O objetivo é evitar aglomerações no transporte público municipal e conter a disseminação da covid-19.

A semana começa, portanto, com 9.178 coletivos funcionando, sendo 71,62% da frota dos 12,8 mil ônibus que a cidade dispunha nos dias úteis antes do início da quarentena. Mesmo assim, desde sábado (6) os veículos só podem circular com ocupação máxima correspondente ao número de assentos. Outros 1.216 ônibus estão a disposição para entrar em operação, caso haja demanda.

O aumento dos veículos em circulação acompanha o processo de flexibilização do município. Na semana passada, concessionárias e empresas foram autorizadas a reabrir com restrições. A prefeitura deve autorizar, ao longo da semana, atividades em comércios de rua, shoppings e imobiliárias.

