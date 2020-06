Ministério da Saúde explica dados divergentes de covid-19 e corrige números de 24 estados

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (8), que corrigiu duplicações e atualizou os dados de casos e óbitos por covid-19. A pasta havia divulgado números divergentes sobre a pandemia no domingo (7).

O primeiro balanço do domingo, divulgado pouco antes das 22h, mostrava 1.382 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, levando o total de mortes pela doença para 37.312. Os novos casos confirmados eram 12.581 – total de 685.427. Já os números disponíveis no site oficial eram bastante diferentes. Lá, o governo federal afirmou que houve 525 óbitos, 857 a menos do que o inicialmente divulgado – o total, neste caso, seria de 36.455 mortes. Já os novos casos, como informado pelo site, eram 18.912 – elevando o total para 691.758 pessoas diagnosticadas.

Em nota divulgada nesta segunda, o Ministério da Saúde informou que devem ser considerados corretos os números do site, ou seja, 525 novos óbitos e 18.912 casos no domingo. Sendo assim, o total de casos no país seria de 691.758 e de 36.455 óbitos.

A pasta disse ainda que havia publicado números errados sobre Roraima – são 142 óbitos em vez de 762. Além disso, outros 24 estados tiveram erros corrigidos, que somavam outros 234 óbitos ao balanço.

"O Ministério da Saúde reforça que vem aprimorando os meios para a divulgação da situação nacional de enfrentamento à COVID-19. Busca-se a elaboração e a disponibilização de dados epidemiológicos e estatísticos fidedignos, com base em números reais e transparentes e atualização periódica. Uma nova plataforma interativa será lançada nesta semana", diz a nota.

Mudança na divulgação

Desde quarta-feira passada (3), o método de divulgação do relatório diário da covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) – mudou. O balanço, que saía entre 19h e 20h, passou a ser enviado para a imprensa depois das 21h30.

No sábado, o governo tirou do ar o site oficial com informações completas da pandemia no Brasil, como dados consolidados, gráficos de evolução da doença e informações sobre o sistema de saúde por estado. Pouco mais de 19 horas depois, o site voltou apenas com os números do balanço mais recente.