Manifestante é detido por jogar tinta vermelha no Palácio do Planalto

Um manifestante foi detido na manhã desta segunda-feira (8) por suspeita de ter jogado tinta vermelha na rampa do Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com testemunhas na praça dos Três Poderes, centro da capital federal, o homem teria colocado o produto no local por volta das 10h.

Depois, um comparsa o buscou de moto, e ele fugiu. A prisão ocorreu minutos depois, quando o próprio suspeito voltou ao local e estava sujo de tinta. Ele foi detido pela segurança do Palácio do Planalto – local de trabalho da presidência da República.

Durante a abordagem dos agentes, ele gritou protestando contra o que chamou de "genocídio da juventude brasileira." O homem, cujo nome não foi revelado, está sob custódia no palácio. Assista ao vídeo: