Lotofácil 1977: veja os números sorteados nesta segunda, 8 de junho

A Lotofácil sorteia nesta segunda-feira (8) R$ 2,5 milhões ao sortudo que acertar as 15 dezenas do concurso 1.977. Os números serão sorteados a partir das 20h e o resultado será divulgado pelo Metro Jornal até as 21h. Atualize esta página para descobrir os números assim que forem divulgados!

OS NÚMEROS DA LOTOFÁCIL 1.977, DESTA SEGUNDA (8), SÃO:

01 – 03 – 04 – 05 – 07

10 – 12 – 13 – 15 – 16

17 – 18 – 19 – 22- 23

No sorteio da última sexta-feira (5), sete pessoas levaram o prêmio principal, de R$ 255 mil cada. Outras 965 apostas acertaram 14 das 15 dezenas e levaram R$ 814 cada um. Clique aqui para ver o resultado.

