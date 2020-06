Grande São Paulo deve iniciar flexibilização da quarentena na próxima semana

Os apresentadores Joel Datena e Maiara Bastianello, do Bora SP, na Band, entrevistaram na manhã desta segunda-feira (8) o secretário estadual de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi, sobre a flexibilização da quarentena. Ele falou das expectativas para a reabertura econômica de diferentes regiões do estado a partir da próxima segunda-feira (15).

Segundo Vinholi, as cidades do ABC Paulista, que hoje se encontram na fase vermelha, já apresentam números favoráveis para passar para a fase laranja (fase dois). Dois municípios da região, porém, ainda precisam de mais leitos – o secretário afirmou que o governo vai auxiliar as prefeituras de Mauá e Diadema.

“A expectativa pelos números é que a Região Metropolitana possa avançar como um todo nesse sentido de retomada. Esperamos que elas possam avançar em conjunto”, disse.

A Baixada Santista também se encaminha para o início da flexibilização. "Teve uma melhora nos números e avançamos com o envio de respiradores e contratação de novos leitos na última semana. A situação é um pouco melhor que a do ABC no que tange a capacidade hospitalar”, afirmou Vinholi.

Na capital paulista, o secretário disse que os números têm se estabilizado. O aumento da capacidade hospitalar faz com que a cidade comece a reabrir o seu comércio. “É isso que tem possibilitado a capital fazer a sua flexibilização.”

Assista à entrevista na íntegra: