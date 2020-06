Covid-19: Número de infectados pelo coronavírus no mundo supera 7 milhões

Mais de 7 milhões de casos do novo coronavírus foram declarados oficialmente em todo o mundo, de acordo com contagem da France Presse, a partir de fontes oficiais, divulgada pela Agência RTP, de Portugal.

Até o momento, foram registrados 7.003.851 casos de pessoas infectadas e 402.867 mortes resultantes da covid-19.

Dois terços dos casos do novo coronavírus estão concentrados na Europa e nos Estados Unidos.

A Europa, o continente mais afetado, registrou 2.275.305 casos e 183.542 mortes, e os Estados Unidos, país mais atingido pela pandemia, 1.942.363 casos e 110.514 mortes.

O número de casos relatados em todo o mundo duplicou em pouco mais de um mês e mais de 1 milhão de novos casos de covid-19 foram notificados oficialmente nos últimos nove dias.

No Brasil, até o momento, já foram 692.363 confirmados e 36.505 mortos, de acordo com dados do ‘MAPA Google’.

Com informações da Agência Brasil