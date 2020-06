Covid-19: laboratórios privados e empresas devem repassar resultados de testes ao governo de SP

A partir desta segunda-feira (8), laboratórios privados de todo o estado de São Paulo serão obrigados a divulgar todos os resultados de testes positivos ou negativos para o novo coronavírus (covid-19).

A medida acompanha vale tanto para os testes por RT-PCR, que identifica o material genético do vírus, quanto o teste rápido, que identifica a presença de anticorpos para o vírus no sangue.

De agora em diante, até o fim da pandemia, os exames deverão ser notificados às vigilâncias epidemiológicas de cada município. O informe deverá ser feito imediatamente, seguindo um padrão estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, logo após a avaliação do resultado. Todas essas informações estarão reunidas em um cadastro único.

A expectativa do governo estadual é aumentar o monitoramento de testes, além dos oito mil exames diários feitos pela saúde pública. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo estima que, com a inclusão dos testes feitos por laboratórios privados e empresas, a capacidade diária de testes feitos em todo o estado chegue a 30 mil por dia.