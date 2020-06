Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta segunda, 8 de junho

O dólar comercial começa a semana em estabilidade após fechar abaixo dos R$ 5 na sexta-feira (5). Às 9h30 desta segunda (8), a moeda era vendida a R$ 4,94, variação de -0,30%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, opera em queda de -0,57%, a R$ 5,21.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,14. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 5,46.

O mercado observa, com otimismo, os indícios de recuperação econômica no exterior. As incertezas políticas no Brasil, porém, segue no radar do investidor.