Saúde volta atrás e antecipa balanço da covid-19; 679 mortes foram registradas em 24h

Um dia após publicar dados divergentes sobre os números do novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde antecipou o horário de divulgação do balanço da doença no Brasil. Nesta segunda-feira (8), o boletim foi divulgado às 18h30, com 679 mortes e 15.654 novos casos da doença nas últimas 24 horas no País. No total, o Brasil soma 37.134 óbitos e 707.412 contaminados.

Segundo o secretário-executivo da saúde, Elcio Franco, o boletim voltará a ser divulgado às 18h. A afirmação ocorreu durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda. Na semana passada, os números foram divulgados às 22h e passaram a contar apenas com registros do dia, sem consolidar os números.

Apesar de uma queda em relação aos dias passados, quando os óbitos superaram 1 mil, os números às segundas-feiras costumam ser menores, assim como do fim de semana. O Ministério já justificou a diferença ocorre porque alguns sistemas de coletas de dados de Estados e municípios não são atualizados nos fins de semanas para serem totalizados.

O site do ministério, no entanto, continua sem números consolidados.