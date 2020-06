Montadora francesa PSA quer adotar home office como padrão no Brasil após pandemia

As fábricas do grupo francês PSA, que, no Brasil, produz carros das marcas Peugeot e Citroen, pretende estabelecer o trabalho remoto como padrão para seus funcionários da área administrativa mesmo após a pandemia de coronavírus.

A meta é que 100% dos empregados que não fazem parte da produção adotem, até o fim do ano, esquema do chamado "home office".

A principal fábrica do grupo na América Latina está em Porto Real, interior do Estado do Rio de Janeiro, com capacidade para produzir 150 mil veículos por ano. O grupo tem cerca de mil funcionários administrativos no Brasil. Quando estiverem definitivamente no home office, estarão seguindo um movimento global da empresa. A cidade de São Paulo será o piloto do projeto na América Latina.

Após o período da pandemia, no qual todos os funcionários estão em casa, o grupo fará um retorno gradual aos escritórios, seguindo protocolos de segurança, para depois começar uma transição para o home office.

A ideia, contudo, não é que os empregados fiquem todos os dias da semana em casa, no modelo definitivo. Durante pelo menos um dia ou um dia e meio os trabalhadores irão aos escritórios, para trabalhar em ambientes de trabalho também modificados, mais voltados ao conceito do compartilhamento.