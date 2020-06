Possível vacina brasileira contra covid-19 já é testada em animais

O Brasil é um dos vários países que busca desenvolver, com o trabalho de cientistas e pesquisadores, uma vacina para a covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). No InCor (Instituto do Coração), ligado à Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), uma potencial imunização para o vírus já está sendo testada em animais.

A etapa, chamada de ensaio pré-clínico, é feita antes de começar a aplicar a vacina em humanos. O objetivo é identificar uma formulação imunizante ao vírus, capaz de induzir uma resposta rápida e duradoura do sistema imunológico.

Segundo o pesquisador responsável pelo projeto, Gustavo Cabral, a equipe está usando diferentes receitas para testar a eficiência da vacina. “Já conseguimos desenvolver três formulações que estão sendo testadas em animais. Em paralelo, estamos formulando diversas outras para identificar a melhor candidata.”

O líquido da vacina, que é aplicada em camundongos, apresenta partículas semelhantes às proteínas e peptídeos presentes no Sars-CoV-2, mas sem material genético, o que impede o desenvolvimento da doença. A expectativa do InCor é finalizar os testes pré-clínicos até o fim do ano. A pesquisa tem o apoio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).