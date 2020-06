Plataforma grátis incentiva e ajuda na entrada de mulheres na política brasileira

Da parceria entre duas ONGs e outras 14 instituições nasceu uma plataforma digital gratuita que pretende impulsionar a carreira política de mulheres brasileiras, e impulsionar outras a aumentarem seu conhecimento e participação no ramo.

Criada com a ajuda de uma campanha de financiamento coletivo, o site oferece diversos conteúdos como oferece guias, ferramentas, videoaulas e estudos de caso para garantir a formação política de mulheres – sejam candidatas, integrantes de equipes de campanha ou quem simplesmente se interessa por mais representatividade na política.

A Im.pulsa é iniciativa as ONGs Elas no Poder e Instituto Update com outras 14 instituições parceiras: Allma, Atados, Bancada Ativista, Coletivo MASSA, Cria Preta, Goianas na Urna, Instituto Casa Mãe, Juventude Negra Política, Legisla Brasil, Me Farei Ouvir, Muitas, Pavio Criativo, Puxadinho e Vote Nelas.

“Há uma desigualdade de gênero no Brasil e na América Latina como um todo. Esse é um problema real, concreto, que precisamos enfrentar. E existe também uma série de estudos comprovando que, na política, os desafios das mulheres são bem maiores que os dos homens. E os incentivos, menores. Então, na maioria das vezes, a largada política das mulheres é mais difícil. Criamos a Im.pulsa para tentar reverter esse quadro, pois queremos e precisamos ver mais mulheres eleitas”, explica Letícia Medeiros, da Elas No Poder.

Acesse a plataforma neste link.