Site do governo com dados da covid-19 volta ao ar sem maioria das informações

Após mais de 19 horas fora do ar, o site oficial do governo brasileiro com os dados da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), voltou no fim da tarde deste sábado (6). E com muito menos informações do que as disponíveis até sexta (5)

Todos os dados consolidados da doença desde a confirmação do primeiro caso foram retirados, como números totais de diagnosticados e óbitos, total de recuperados, índices de mortalidade e curvas de evolução da doença. Essas informações eram disponibilizadas tanto do Brasil como um todo como dos estados e do Distrito Federal individualmente.

Outras informações sobre o sistema de saúde brasileiro, como quantidade de testes, EPIs (equipamentos de proteção individual) e número de leitos também não estão mais presentes. Com isso, ficaram apenas números do boletim mais recente, dando mais destaque aos “casos recuperados novos”, seguido por “casos confirmados” e “óbitos confirmados”.

No tempo que ficou fora do ar, o site aparecia apenas uma mensagem de "Em manutenção". A omissão de informações ocorre após mudanças do Ministério da Saúde na divulgação de dados da doença. Os boletins diários, que eram disponibilizados para a imprensa entre 19h e 20h, passaram a sair próximos das 22h.

A pasta afirma que o novo método seria aplicado para melhor consolidar os dados com as secretarias estaduais antes de liberá-los ao público. Futuro secretário da pasta, mas que já despacha pelo governo, Carlos Wizard afirmou em "recontar mortes" neste sábado, alegando que os números atuais são “fantasiosos ou manipulados” para mais, enquanto estudos apontam subnotificação de casos e mortes pela baixa testagem.