Previsão do tempo: São Paulo terá domingo nublado e com chuviscos isolados

A cidade de São Paulo não terá um domingo (7) muito diferente deste sábado (6). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão municipal, o dia será nublado e com chuviscos isolados no período da manhã.

As temperaturas ficam entre 16ºC e 24ºC. O dia é marcado pela movimentação de um sistema frontal – composto por uma frente fria, outra quente e um centro de baixa pressão – que se afasta do litoral paulista.

A partir da tarde, o sol começa a aparecer entre nuvens, favorecendo temperaturas mais altas. As temperaturas sobem a partir da segunda (8), quando o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) espera 26ºC de máxima, seguido por 28ºC na terça e quarta feira (9 e 10).