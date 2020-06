Prefeitura inaugura hospital para pacientes com covid-19 na zona sul de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo inaugurou, neste sábado (6), o Hospital Municipal Guarapiranga, na zona sul. O espaço será usado como equipamento de retaguarda para o atendimento exclusivo de pacientes com covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Inicialmente, foram disponibilizados 30 leitos de UTI (unidade de tratamento intensivo) e 10 de internação. O objetivo da prefeitura é que, até a primeira quinzena de julho, a unidade conte com 140 vagas de UTI e 23 de internação.

Leitos no Fachada do Hospital Municipal Guarapiranga / Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo

De acordo com o prefeito Bruno Covas (PSDB), o hospital estava fechado desde 2017. No total, 1.001 profissionais vão trabalhar no local, entre médicos e equipe administrativa, gerencial e multiprofissional.

Após a pandemia de covid-19, o espaço deve usado para cuidar de pacientes com doenças crônicas que passaram por cirurgias em outras unidades de saúde da cidade. “Assim, esses pacientes poderão vir para cá, liberando os leitos dos hospitais para continuarmos com as agendas de cirurgias.

O Hospital Municipal Guarapiranga fica na estrada do Riviera, número 4.742. A linha de ônibus 6028/10 (Riviera/Terminal Sto. Amaro), da SPTrans, foi prolongada para permitir maior proximidade ao endereço.