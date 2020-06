Campanha Junho Vermelho alerta para risco de falta de sangue em São Paulo

Por conta do isolamento social, os Bancos de Sangue de São Paulo estão com seus estoques em situação crítica, operando com déficits que ultrapassam a marca de 50% da capacidade.

Por conta disso, a Campanha Junho Vermelho incentiva a população a doar sangue mesmo durante a pandemia, especialmente nesta época do ano. O Banco de Sangue de São Paulo vai presentear os doadores ao longo do mês com máscaras personalizadas.

"Neste período em que aumentam as doenças respiratórias, corremos o risco de ficar totalmente sem sangue para os pacientes dos hospitais que necessitam de transfusões e outros procedimentos. Convocamos urgentemente doadores de todos os tipos sanguíneos a se solidarizarem a esta causa e comparecem aqui no Banco de Sangue de São Paulo. Esse gesto salva muitas vidas", diz Bibiana Alves, líder de captação do Banco de Sangue de São Paulo.

No entanto, candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 30 dias após cessarem os sintomas para realizar doação de sangue. Pessoas que tiveram contato com pacientes da covid-19 também devem aguardar 14 dias para fazer a doação.

Requisitos básicos para doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

• Estar em boas condições de saúde;

• Pesar no mínimo 50 kg;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 30 dias;

• Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou AIDS;

• Não ter diabetes em uso de insulina;