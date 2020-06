Com pandemia, crescem as buscas por trabalho em aplicativos de delivery

O número de downloads de aplicativos para quem quer trabalhar como entregador de produtos cresceu 200%, em média, nos meses de março e abril, de acordo com levantamento da empresa de inteligência de marketing RankMyAPP.

Abril teve a maior adesão dos últimos seis meses, com aplicativos de delivery instalados em mais de 22 milhões de celulares, como iFood, Rappi e UberEats. O fenômeno pode ser explicado pelos efeitos do coronavírus no aumento do desemprego e na redução de salário e da carga horária.

De acordo com Leandro Scalise, CEO do RankMyApp, os aplicativos já vinham provocando uma série de mudanças nos hábitos dos brasileiros e a crise instalada com a pandemia ajudou a acelerar esse comportamento.

Os aplicativos de delivery também aumentaram entre os consumidores. Uma pesquisa realizada pela empresa em março mostra que o número total de apps instalados até dia 16 daquele mês já representava 61,3% do total de vezes que esses aplicativos foram baixados em todo o ano passado.