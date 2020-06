TSE consulta cientistas e médicos para decidir data das eleições 2020

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avalia a possibilidade de adiar as eleições municipais de 2020, por conta do impacto da pandemia de covid-19.

Segundo a colunista da BandNews FM, Mônica Bergamo, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, encarregou-se de consultar especialistas como cientistas e médicos para reunir insumos para a decisão.

Entre os nomes já recebidos por Barroso estão: os infectologistas David Uip e Esper Kallás, o sanitarista Gonzalo Vecina Neto, os epidemiologistas Paulo Lotufo e Ana Ribeiro, o biólogo Átila Iamarino e o físico Roberto Kraenkel.

Posteriormente, a conversa irá incluir o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, para chegar a uma data final.

Os especialistas têm apontado que o melhor seria adiar as eleições por algumas semanas. Existe, ainda, a preocupação com o voto de quem estiver infectado com o coronavírus durante o pleito.