Trump critica estratégia brasileira de combate ao coronavírus

Aliado do governo de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou o Brasil como exemplo de país com problemas para combater o novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Durante coletiva na Casa Branca, o republicano defendeu sua estratégia para conter a emergência e explicou que agora o país deve começar a reabrir, priorizando a proteção dos grupos de risco e a retomada das atividades econômicas.

Além disso, Trump comparou a situação brasileira com a Suécia, que não decretou quarentena e insistiu em medidas voluntárias de distanciamento social e higiene pessoal, o que resultou em uma quantidade maior de casos em relação às nações vizinhas.

"Se você olha para o Brasil, eles estão num momento bem difícil. E, falando nisso, continuam falando da Suécia. A Suécia também está passando por dificuldades terríveis. Se tivéssemos agido assim, teríamos perdido 1 milhão, 1,5 milhão, talvez 2,5 milhões ou até mais", afirmou.

Apesar da declaração, o presidente americano inicialmente havia minimizado a ameaça do coronavírus, que, até o momento, já matou mais de 108 mil pessoas nos EUA. Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, o país lidera o ranking com mais mortes e casos da Covid-19 em todo o mundo.

"Fechamos nosso país. Salvamos, possivelmente, 2 milhões, 2,5 milhões de vidas. Poderia ser só um milhão de vidas, acho que não menos que isso. Mas se considerarmos que estamos em 105 mil hoje em dia, o número de vítimas seria pelo menos 10 vezes maior. É o que se acredita como mínimo se fizéssemos (imunidade de) rebanho", comentou.

O Brasil, por sua vez, ultrapassou a Itália em número de óbitos e assumiu a terceira colocação na lista, com 34.021 vítimas. Além disso, o país é o segundo com mais pessoas contaminadas. Neste momento, inclusive, tem a maior taxa de aceleração da doença e tem sido considerado o epicentro do novo coronavírus em todo o planeta.

Apesar do crescimento na quantidade de mortes e casos, diversas regiões estão anunciando planos para afrouxar a quarentena e retomar as atividades econômicas.