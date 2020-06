São Paulo plantará uma árvore para cada vítima de covid-19, diz Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse nesta sexta-feira (5) que a cidade terá uma árvore plantada para cada óbito causado pela covid-19.

As árvores serão plantadas no Parque do Carmo, na zona leste da capital. “Enquanto alguns governos comemoram o desmatamento e passam a mão na cabeça daqueles que promovem o desmatamento, a cidade de São Paulo faz aqui a sua lembrança em relação a todas as pessoas que estão perdendo a vida por conta dessa pandemia e plantando ainda mais árvores, contribuindo para o reflorestamento de São Paulo”, disse Covas.

Veja também:

Unicamp 2021 vai dividir alunos em dois dias de prova com menos questões

São Paulo tem 8.842 mortes por covid-19; veja balanço de sexta

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Paulo tem 77.768 casos confirmados de coronavírus e 214.213 suspeitos. Foram 4.688 óbitos registrados até a noite de quinta (4).