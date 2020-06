Retroescavadeira tomba em avenida após caminhão bater em viaduto

Uma retroescavadeira tombada ocupa parcialmente a avenida Guarulhos na manhã desta sexta-feira (5). O acidente ocorreu embaixo do viaduto do km 225 da rodovia Presidente Dutra.

O veículo estava sendo transportado por um caminhão com excesso de altura; ele bateu no viaduto e caiu na pista. Não há informações sobre vítimas. No momento, o trânsito flui sem problemas no local.

