Produção de eletroeletrônicos cai 30,3% em abril, diz IBGE

A produção da indústria elétrica e eletrônica recuou 30,3% no mês de abril em relação maio, conforme dados divulgados pelo IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística), agregados pela Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica).

A produção do setor recuou 43,7% em abril de 2020 comparado ao igual mês do ano passado, com fortes quedas na área elétrica (-43,6%) e na eletrônica (-43,8%).

No acumulado de janeiro a abril, a produção industrial do setor eletroeletrônico recuou 11,8%. Esse resultado foi consequência da queda de 12,9% da área eletrônica e da retração de 10,7% da área elétrica.