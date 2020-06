Previsão do tempo: sábado chega sem chuva e com mais calor em São Paulo

O primeiro sábado de junho traz um necessário respiro para o tempo chuvoso e cinza da capital. Amanhã (6), não há previsão de chuva, e apesar das temperaturas se manterem amenas, o sol terá mais espaço para brilhar.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

LEIA MAIS:

TSE consulta cientistas e médicos para decidir data das eleições 2020cv

OMS recomenda máscaras com três camadas e diferentes tecidos

As mínimas oscilam em torno dos 17°C, enquanto as máximas podem chegar aos 25°C durante a tarde, período de maior incidência de sol.

No final do dia a aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade, entretanto as chuvas devem se concentrar no Vale do Ribeira e Litoral Sul do estado, sem atingir a Grande São Paulo.

A taxa de umidade do ar fica entre 50% e 95%.