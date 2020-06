‘Não teve paciência para o meu filho’, diz mãe de Miguel sobre empregadora

A empregada doméstica Mirtes Renata Souza, mãe de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, busca justiça pela morte de seu filho, que caiu de um prédio em Recife, Pernambuco, na terça-feira (5).

Em entrevista no programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da TV Globo, ela afirmou que não sabia o que havia acontecido com a criança até assistir às imagens da câmera de segurança do elevador.

Nelas, o garoto é visto entrando sozinho no local. A empregadora de Mirtes, Sari Corte Real, esposa do prefeito de Tamandaré (PE), Sérgio Hacker, aperta o botão para um dos andares superiores e deixa o garoto desacompanhado.

Enquanto isso, a mãe da vítima passeava com o cachorro da patroa. Ao voltar, ela soube que uma pessoa havia caído do prédio e viu o filho, ainda com vida, no chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

“Uma criança inocente, sem noção de perigo, ele só queria a mãe dele. Ela não teve paciência com o meu filho, e eu sempre tive paciência com os filhos dela”, afirmou.

Após assistir ao vídeo, Mirtes conta que ligou para Sari para questionar o comportamento da empregadora. “Eu perguntei ‘por que você deixou meu filho no elevador, porque não pegou a mão dele e tirou do elevador, porque você apertou ele pra ir pra cima?”

A mãe de Miguel Otávio disse que a patroa negou ter apertado o botão, que provaria isso à Mirtes, mas não respondeu sobre ter negligenciado cuidados à criança. “Ela pode provar o que for, mas ela deixou meu filho no elevador, mas ela deixou ele em risco.”

A Polícia Civil não confirma a identidade da empregadora, que foi indiciada por homicídio culposo. Ela chegou a ser presa, mas pagou fiança de R$ 20 mil e vai responder em liberdade.