Lotofácil 1976: confira os números do sorteio desta sexta, 5 de junho

A Lotofácil sorteia nesta sexta-feira (3) R$ 2,5 milhões ao sortudo que acertar as 15 dezenas do concurso 1.976. Os números serão sorteados a partir das 20h e o resultado será divulgado pelo Metro Jornal até as 21h.

OS NÚMEROS DO SORTEIO 1.976 DA LOTOFÁCIL SÃO:

01 – 03 – 07 – 09 – 10

11 – 13 – 14 – 15 – 17

18 – 19 – 20 – 22 – 24

No sorteio da última quarta-feira (3), duas pessoas levaram o prêmio principal, de R$ 1,2 milhão cada. Outras 360 apostas acertaram 14 das 15 dezenas e levaram R$ 2 mil cada um. Clique aqui para ver o resultado.

