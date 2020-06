Homem de 75 anos é internado após ser derrubado por policiais em protesto nos EUA

Um idoso de 75 anos que participava de um protesto em Buffalo, no Estado norte-americano de Nova York, foi derrubado por agentes da polícia que trabalhavam na contenção de manifestantes.

Uma gravação mostra o homem caindo na calçada e, posteriormente, sua cabeça aparece sangrando. Segundo o prefeito da cidade, Byron Brown, o idoso foi socorrido e levado para um hospital da região. Ele está em condição "estável, mas grave".

Warning: This video contains graphic content — A 75-year-old man is in "stable but serious condition" after video shows two police officers in Buffalo shoving him, causing him to stumble, hit his head on the ground, and bleed from his head https://t.co/gXQU6f6byf pic.twitter.com/a4u27fzbil

— CBS News (@CBSNews) June 5, 2020