Enem terá menor número de participantes em uma década

O Enem 2020 terá o menor número de participantes em uma década. De acordo com o Inep (instituto responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio), 6,1 milhões de estudantes se inscreveram – o número de confirmados será divulgado após 10 de junho, último dia para pagamento da taxa de inscrição.

A última edição que teve menos participantes que este ano foi em 2010, com 4,6 milhões de inscritos. Já o ano de 2014 foi o de mais participantes – 9,4 milhões se candidataram.

Entre os inscritos do Enem 2020, 6 milhões devem fazer a prova impressa e 100 mil a versão digital, aplicada pela primeira vez na história do exame. Com a pandemia de covid-19 e a pressão de estudantes e instituições, o exame foi adiado, sem nova data definida.

Inscritos no Enem:

• 2020 – 6,1 milhões

• 2019 – 6,3 milhões

• 2018 – 6,7 milhões

• 2017 – 7,6 milhões

• 2016 – 9,2 milhões

• 2015 – 8,4 milhões

• 2014 – 9,4 milhões

• 2013 – 7,1 milhões

• 2012 – 6,4 milhões

• 2011 – 6,2 milhões

• 2010 – 4,6 milhões