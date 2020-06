Bolsonaro escorrega e cai após descer de helicóptero em Goiás

O presidente Jair Bolsonaro sofreu um contratempo ao chegar em Águas Lindas de Goiás, onde participou de evento nesta sexta-feira (5). Após cumprimentar bombeiros que trabalham na área onde desembarcou de helicóptero, escorregou e caiu de joelhos no chão de terra.

Auxiliares que o acompanhavam o ajudaram a se levantar. Em seguida, o presidente caminhou normalmente até o local da cerimônia.

Bolsonaro foi à cidade goiana para inaugurar o primeiro hospital de campanha montado pelo governo federal para atender pacientes de covid-19.

O presidente foi recebido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), com quem teve divergências no combate à pandemia e nesta sexta-feira trocou afagos.

Ele já havia sofrido uma queda no fim do ano passado, quando escorregou no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça. Na ocasião, chegou a ser levado ao hospital, onde passou a noite em observação.

Desde a campanha eleitoral, quando sofreu uma facada durante ato em Juiz de Fora (MG), o presidente precisou passar por quatro cirurgias. A última delas foi uma operação de correção de hérnia incisional, em setembro do ano passado.