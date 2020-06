Boletim do Ministério da Saúde aponta 1.005 mortes por covid-19 registradas nas últimas 24h

O Brasil teve 1.005 mortes registradas nas últimas 24 horas, segundo balanço sobre os impactos do novo coronavírus divulgado nesta sexta-feira (5), pelo Ministério da Saúde. Com esse total, o número de mortos pela covid-19 sobe para 35.026, contados desde o início da pandemia.

Leia mais:

Jornalista analisa discussões sobre racismo em ebook gratuito

Crivella defende fim do isolamento social: ‘pessoas estão morrendo de AVC, câncer’

O número total de casos confirmados de infecções pelo vírus é de 645.771, acrescentados outros 30.830 casos nas últimas 24 horas. O total de pacientes que tiveram recuperação da doença de quinta para sexta-feira é de 11.977. Com esses números, o país ocupa o terceiro lugar no mundo em número de mortos, atrás apenas de Reino Unido e Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, o boletim do ministério trouxe apenas dados das últimas 24 horas e deixou de apresentar números consolidados da pandemia no Brasil e por estados.

Assim como no princípio da pandemia no Brasil, São Paulo é o estado com o maior número de casos e óbitos ocasionados pelo novo coronavírus. Foram registrados 5.365 e 282 óbitos.